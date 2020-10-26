Şevval Şahin konuk olduğu "Sorgu Sual" programına dava açtı!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayıp stüdyoyu terk eden ardından geri dönen Şahin, instagram uygulaması üzerinden açıklamalarda bulundu. Şahin, "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamalar ve yaşam tarzı ile sık sık gündeme olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk edip ardından geri dönmüştü. Sorulan soruları yanıtlayamayan Şahin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel model, yaşanan olayla ilgili kanala dava açacağını söyleyip takipçilerine duyurdu.

BENİ İKNA ETTİLER VE BEN YİNE O MASAYA OTURDUM

Ünlü model Şevval Şahin, "O masaya oturmamın sebebi tamamen sosyal proje ile alakalı olduğu içindi. Ama biz bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın içerisinde de benim rahatsız olacağım konular hiçbir şekilde açılmayacaktı. Koronavirüs, parti, sevgilim ile ilgili sorular, Türklüğümü sorgulayan sorularla karşılaştım ve ilk etapta gerildim ve menajerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim ama etmedim. Beni ikna ettiler ve ben yine o masaya oturdum" açıklamasında bulundu.

"BU BENİ DAHA MI AZ TÜRK YAPIYOR?"

Şahin, "Evet, İstiklal Marşı'nı söylemedim. Ne olmuş yani. Ama söylesem bu beni örnek Türk kadını mı yapacak? Rahatsız oldum, söylemedim. Yayınlanmayacak yerleri yayınladılar ve dava açıyorum. 6 yaşından beri İngiltere'deydim. Orada büyüdüm. Tüm eğitimimi İngilizce aldım. Bazı konuları bilmemem benim için çok normal. Bu beni daha mı az Türk yapıyor, bilmiyorum" şeklinde açıkladı.

NE UMDU NE BULDU?

Şahin, "Ben amacın bu olmadığını, proje için geldiğimi söyledim. Onlarla bir anlaşma yaptım, kadına şiddete çok karşı olduklarını söylediler ve onlara inandım. Afrika'ya gitmem söz konusuydu ve her şeyi yuttum. Ben size inanıyorum, güveniyorum dedim ve yayınlamalarına izin verdim. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok açıkçası" ifadelerini kullandı. Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin'e, 'Sorgu Sual' programında sorulan sorular ise 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' şeklindeydi.

Ünlü model, "Oraya iyi niyetle gittim. O iki kadın beni çok iyi ikna ettiler. Çok iyi oynadılar. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Pişman mıyım? Hayır, değilim. İstediğiniz kadar Türklüğümü sorgulayabilirsiniz. Benim asıl niyetimi insanlar biliyor. Birçok kişiden destek alıyorum. Teşekkür ederim. Beni bu ülkede anlayan az kişi var ama ona bile minnettarım." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN SUNUCULARA TEPKİ

Öte yandan yayını izleyen bazı kullanıcılar, programda Şahin'in fazla üzerine gidildiğini, soruların tamamının genel kültür ağırlıklı olduğunu ve diğer konuklara böyle bir şey yapılmadığını öne sürerek tepki göstermişti.