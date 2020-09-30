Hürriyet gazetesinin özel haberine göre Şeyda Yılmaz 17 Eylül akşamı günü M.A.D. isimli kişinin ofisine gitti. Daha sonra Yılmaz'ın saat 23.30 sırlarında rezidansın toprak zeminde cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın son olarak görüştüğü M.A.D. isimli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay akıllara üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümünü akıllara getirirken söz konusu olayla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Şeyda Yılmaz kimdir? Şeyda Yılmaz olayı nedir? Nasıl öldü? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

ŞEYDA YILMAZ KİMDİR? ŞEYDA YILMAZ OLAYI NEDİR?

Şeyda Yılmaz, 10 yıla yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi’nde çalışıyordu. Boşandığı eşinden bir erkek çocuğu vardı. Yaşı hakkında bilgi bulunmayan Şeyda Yılmaz, 17 Eylül akşamı, belediye binasının yakınındaki bir rezidansa gitti. Sekizinci katta bulunan ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.’ye aitti. Daha sonra aynı akşam saat 23.30 sıralarında Yılmaz’ın cesedi ise, rezidansın toprak zemininde bulundu. Üzerinde herhangi bir giysi bulunmayan Yılmaz’ın olay yerinde can verdiği öğrenildi.

NASIL ÖLDÜ?

Yılmaz'ın nasıl öldüğüne ilişkin bir bilgi bulunmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yılmaz da 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yılmaz’ın yakınları olayın “cinayet” olduğu iddiasında bulundu. Yılmaz ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen T.T., Şeyda Yılmaz'ın intihar edecek biri olmadığını belirterek," Oğlu bu yıl fen lisesine girdi. Eşi ile sorunlu bir evliliği oldu ve ayrıldılar. Belediyeden önce özel bir şirkette yönetici olarak çalıştı. Kendi başına ayakları üzerinde durabilen, çocuğunu okutan bir kadındı. Kesinlikle intihar olduğunu düşünmüyorum. Cinayet olduğu açık” diye konuştu.

ŞÜPHELİ REZİDANSA GEÇTİĞİMİZ MART AYINDA TAŞINMIŞ

Şeyda Yılmaz’ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.’nin olayın yaşandığı rezidansa geçtiğimiz mart ayında taşındığı öğrenildi. Ayrıca rezidansta yaşayan kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları kaydedildi. Yönetime gönderilen e-posta mesajında M.A.D.’nin çevreye rahatsızlık verdiği, gerekli önlemin alınmasının talep edildiği öğrenildi. M.A.D.’nin sosyal medya hesaplarında ise elinde silahlı çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.

Yılmaz’ın 17 Eylül akşamı bulunduğu ofis ise rezidansın 8’inci katında bulunuyor. Anılan kattaki pencere de dışa doğru açılıyor. Yaklaşık 30-35 santim açılabilen camdan bir kişinin aşağı atlamasının ise güç olduğu değerlendiriliyor.

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