Seydikemer’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Dodurga Mahallesi Seki mevkiinde makilik alanda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirmesi üzerine bölgeye Fethiye ile Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere ekipler yangına güçlükle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı