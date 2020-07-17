Seyfi Dursunoğlu öldü mü? Huysuz Virjin karakteriyle tanınan 15 gündür tedavi altında olduğu hastanede son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenilen Seyfi Dursunoğlu 'ndan acı haber geldi. Peki Seyfi Dursunoğlu öldü mü? Ayrıntılar haberimizde...

SEYFİ DURSUNOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyfi Dursunoğlu'nun 15 gündür tedavi altında olduğu hastanede son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.