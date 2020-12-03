Seyhan Soylu 4 günlük hapsi sebebiyle cezaevinde!

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına uymayan Seyhan Soylu hakkında kesinleşen 4 günlük hapis cezasının infazı için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderilmişti.

Bugün, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ünlü isim adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu ifade etmişti.

Seyhan Soylu, konuşmasında "Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam" ifadelerini kullanmıştı. Soylu, daha sonra polisler eşliğinde işlemleri için infaz savcılığına çıkarıldı.

Seyhan Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç yazın sahne aldığı sırada Yeşim Salkım ile ilgili ağza alınmayacak bir söz kullanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sahne aldığı bir mekanda daha önce tartışma yaşadığı Yeşim Salkım'a küfürler yağdırmıştı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da bunun üzerine o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Yorum sizin" ifadesini kullanmıştı.

Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan videosuyla Yeşim Salkım ile tartışma yaşayan Murat Övüç sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Salkım'a cinsiyetçi küfürler eden Murat Övüç'ün bu anları kendisini izlemeye gelen vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.

Övüç'ün bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Yeşim Salkım; "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşim Salkım sahne aldığı bir mekanda kendisine cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün özrünü kabul etmemişti.

Salkım olayın ardından tüm işleri iptal olan ve tepkileri üzerine çeken Murat Övüç'ün özrünü kabul etmemiş ve onları barıştırmak isteyen arkadaşlarına da uyarıda bulunmuştu. Yeşim Salkım "Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin!" demişti.

Yeşim Salkım yaptığı açıklamada "Dava açılıyor her türlü hazırlık yapıldı. Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin! O arkadaşın işlerini iptal etmeyin. Ekmek başka bir şey. Benden dilenen özrün de bu yüzden olduğunun farkındayım." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ettiği için bir çok kişi tarafından eleştirilmişti.

Murat Övüç'ün sahnede Yeşim Salkım için kullandığı cinsiyetçi söz sosyal medyada paylaşılınca ünlü sosyal medya fenomeni tepki çekmişti.

Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok aracığıyla Murat Övüç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç dilekçesinde Murat Övünç'ün söz konusu hakareti 3 kez tekrarladığı belirtildi. Dilekçede kullanılan sözün Yeşim Salkım'ın onur, şeref ve saygınlığının rencide eder nitelikte olduğu ifade edilmişti.

Suç duyurusunda Murat Övünç'ün elinde mikrofonla, herkesin duyacağı şekilde küfür etmesi ile ilgili "Hakaret" suçundan cezalandırılması istenilmişti. Bunun dışında ise Avukat Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok, Murat Övünç hakkında uzaklaştırılma kararı talep etmişti.

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de Övünç hakkında korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Ayrıca mahkeme bu konuyla gündem oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı almıştı.

Avukat Merve Uçanok, uzaklaştırma kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Uçanok açıklamasında “Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övünç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık. Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız. Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sahne aldığı bir mekanda kendisine küfür etmesi üzerine Ağustos ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Salkım ayrıca Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında da uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Yeşim Salkım yaptığı şikayet ve koruma kararlarının ardından Murat Övüç’ün kişisel bilgilerini Instagram’dan paylaştığı, Seyhan Soylu’nun ise koruma tedbirine uymadığı gerekçesiyle avukatı Merve Uçanok ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmişti.

Salkım savcılığa sunduğu dilekçede Övüç'ün adres bilgilerini Instagram hesabında ifşa ettiğini belirtti. Salkım ayrıca uzaklaştırma kararı aldırdığı Seyhan Soylu'nun da bu tedbire uymadığı gerekçesiyle mahkemeden zorlama hapsi talebinde bulunulmuştu.

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Sisi lakabı ile de bilinen Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Seyhan Soylu, “Sisi” lakabını kullanmaktadır ve sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Seyhan Soylu bir dönem televizyonculuğa da el atmıştı.