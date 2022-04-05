Seyhan Soylu’dan kötü haber! Al Sana Haber programına veda etti

Seyhan Soylu 7 ay önce köpeği Pulim’ in kakasına basarak geçirdiği kazadan sonra kalbinin üstündeki kaburgası kırılmış daha sonra kırık kaburga sol göğsündeki silikonu patlatmıştı. 7 ay önce olması gereken ameliyatı erteleyen Seyhan Soylu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçireceği ağır bir dizi operasyon için programına 1 aylığına doktoru Hayati Akbaş’ın zorlamasıyla ara vermek zorunda kalınca yerini ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu’ na bıraktı.

“GÖZÜM ARKADA DEĞİL”

Bugün canlı yayın başladıktan sonra stüdyoya Gökay Kalaycıoğlu ile birlikte gelen Seyhan Soylu, masada bulunan Nurcan Sabur, Pınar Eliçe, Başak Çokan, Tayyar Işıksaçan ve Nihat Doğan ve izleyicilerin huzurunda anlaşma imzaladılar.

Programa veda etmeden önce son açıklamalarını yapan Seyhan Soylu, “Kırık kaburgam silikonumu patlattı. Hem kaburgamı hem de silikonları yenilemem gerek. Patlak lastikle yola devam edilmez. Olur ya ağır bir ameliyat olacağım. Masadan kalkamazsam bana hayatınızdan ayırdığınız vakit için hem basın mensuplarına, hem de izleyicilerim hakkını helal etsin. Bir süreliğine ‘’ ALSANA HABER ‘’ de yokum. Ama gözüm arkada değil” dedi.

“GİDİP DE DÖNMEMEK VAR”

Başak Çokan’ın bu işte gerçekten önemli bir imza olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, “Nihat Doğan ile programı ikimiz götürüyorduk. Keza basın ayağında Türkiye’ nin en önemli isimleri Nurettin Soydan ve Nurcan Sabur var. Aramıza yeni katılan Pınar Eliçe çok önemli bir isim ve şahsiyet. Onun gibi bir hanımefendi ile aynı masada olmak bize gurur verir. Nurcan Sabur ise yıllarca hem ağabeyim hem dostum hem de hocam oldu. Tayyar Işıksaçan gibi Nurcan Sabur ve Nurettin Soydan gibi isimlerin olması bizim için gurur verici. Ve her gün değişken yorumcuları olan programda, Tuğba Ekinci, Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen, Hülya Uğur, Hakan Solaker, Ebru Polat, İsmail Bay, Sevim Alan, Adrian Öztürk ve tüm teknik ekibimiz hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek var. Ameliyat 7 saat sürecek” ifadelerini kullandı.

“TÜM SEVENLERİM HAKKINI HELAL ETSİN”

Çarşamba günü ağır ameliyat olacağı için Samsun’a gideceğini belirten Soylu, “Gitgide büyüyen AL SANA HABER’ e müthiş önemli isimler geldi. Çok daha ciddi, kalibresi daha yüksek ve çok başarılı insanların bir araya geldiği bir masa kurduk. Bu bir projeydi ve biz bu projeyi gün geçtikçe büyüttük. Bu projemiz bu isimlerle devleşti. Amacımız medya ve sanat camiasında bir kale, bir liman oluşturmaktı ALLAH bize nasip etti. Şimdi ailemize yeni katılan Gökay Kalaycıoğlu’ nun sözleşmesine de imzamı atıyorum. Ben yokken masanın modaratörü olarak bu görevi o üstlenecek. Hayırlı uğurlu olsun. Kimseye yöneticilik yapmak haddimiz değil bizler sadece renk katıyoruz. Hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Tüm sevenlerim hakkını helal etsin” ifadelerini kullandı.

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