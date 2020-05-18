4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olup olmayacağı merak edilen mekanlardan birisi de Seyidoğlu Baklava oldu. Peki Seyidoğlu Baklava sokağa çıkma kısıtlamasında açık mı? Tüm merak edilenler haberimizde.

SEYİDOĞLU BAKLAVA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA AÇIK MI?

Seyidoğlu Baklava sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Seyidoğlu Baklava'da belli bir miktar üstünde evlere paket servis hizmeti de verilmektedir.

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

SEYİDOĞLU BAKLAVA'NIN TARİHÇESİ

Temeli Habeş Seyidoğlu tarafından atılan Seyidoğlu’nun kuruluşu 1952 yılına dayanıyor. 1952 yılında ilk imalat yerini Laleli'de Harikzade Sokak'ta açarak baklava üretimine başlayan Habeş Usta, hem perakende hem de İstanbul'un seçkin lokantalarına toptan baklava satışı yaparak kısa sürede adını duyurdu. 1958 yılında Büyük Reşit Paşa Caddesi'nde açtığı ikinci şubesiyle satış ağını genişletmeye başlayan Seyidoğlu’nun ünü 1960'lı yıllarda tüm İstanbul'a yayıldı.

1970'li yıllarda Bakırköy ve Kadıköy'de açılan şubeleri, o yılların en modern alışveriş merkezi olan Aksaray Yeraltı Carşısı'ndaki şube takip eder. 1978 yılında ise, Laleli Ordu Caddesi'nde halen hizmet vermekte olan bina, o dönemin en büyük baklava imalathanesi olarak üretime başladı. Laleli ile bütünleşen Seyidoğlu’nun logosunda bu nedenle lale figürü kullanılıyor.1980'li yıllarda ise, artan talebe karşılık vermek için Güngören'de kurulan tesisin açılmasıyla birlikte Seyidoğlu, baklava ve kadayıfın yanı sıra helva, reçel ve lokum üretimine de başladı. 199O'lı yıllarda ise daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla çeşitli lokasyonlarda açılan mağazalar ile satış ağı daha da genişledi.

Bugün Seyidoğlu Şirketler Grubu, 5 şirketle gıda ve tatlıcılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Seyidoğlu günümüzde, Beylikdüzü'ndeki 2400 m² kapalı alan üzerine kurulu, imalathane ve fabrika satış mağazasını da bünyesinde bulunduran tesislerde üretime devam ediyor. Tesisleri, üretim kapasitesi ve ürün yelpazesiyle tatlı sektöründe gıda devi konumunda olan Seyidoğlu, Habeş Usta'dan aldığı deneyimi yenilikle birleştirerek yoluna üçüncü kuşakla devam ediyor..

Modern tesislerde hijyenik koşullarda üretim yapan Seyidoğlu, Türk mutfağındaki lezzetleri geleneksel tariflere sadık kalarak, aynı kalite ve tadı koruyarak günümüze taşıyor. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesini Türkiye sınırları dışına da taşıyan Seyidoğlu; Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler ile geleneksel tatları buluşturuyor.

SEYİDOĞLU İLETİŞİM BİLGİLERİ NASILDIR?

Adres

Bakır ve Pirinç San. Sit. Açelya Cad. No:5 Beylikdüzü / İstanbul | Vergi Dairesi : Beylikdüzü V.D. Vergi Numarası : 3890040181

Telefon : 0212 876 69 75 -- 0541 220 30 51

Faks: 0212 876 69 74

E-posta : halklailiskiler@seyidoglu.com

Mail Adresleri

Fabrika

fabrika@seyidoglu.com

Franchise/Bayilik

bayiler@seyidoglu.com

İhracat

firat.baskin@seyidoglu.com

İnsan Kaynakları

ik@seyidoglu.com

Lojistik

lojistik@seyidoglu.com

Mali İşler

muhasebe@seyidoglu.com

Müşteri Hizmetleri

musterihizmetleri@seyidoglu.com

Satınalma

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER İSTİSNA KAPSAMINDA?

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık yapanlar, oteller, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları yasaktan muaf olacak. Bu işletme, kurumlarda çalışanlar sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

- Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

- Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak),

- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

- Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, - Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

- Oteller ve konaklama yerleri,

- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (İnşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır)

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

- Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)- Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, - Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler."