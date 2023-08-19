Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!

İstanbul'da bir sürücü, siren ve çakarları açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yaparak geçmek isterken kaza yaptı. Yaptığı kazadan ambulansı sorumlu tutan sürücü ambulans şoförünü tehdit etti. Yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çakar ve sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.

Kaza sonrasında ambulansı durduran sürücü, kazadan dolayı ambulans şoförünü sorumlu tutarak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, ambulans şoförüne ambulansın içinde hasta olup olmadığını merak ettiğini ve içerisine bakmak istediğini söyledi. Sağlık ekipleri ile ısrarcı otomobil sürücüsü arasından yaşanan hasta diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.