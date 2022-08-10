Seyir halindeki işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada seyir halinde ilerleyen işçi servisi karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Seyir halindeki işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan A.G. (23) hakimiyetindeki işçi servisi, Çaycuma’dan Filyos’a hareket halinde olan D.A.'nın (23) kullandığı araç ile kafa kafaya kafaya çarpıştu. Kazada araçların birbirine girmesi üzerine 15 kişinin yaralanması ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Seyir halindekİ işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Zonguldak Filyos’dan Çaycuma istikametine giden yolcu otobüsü karşıdan gelen otomobil ile servis aracındaki şoförün dikkatsizliğinin yüzünden meydana gelen kazaya çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kazada yaralılar daha sonra Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seyir halindekİ işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU KRİTİK

Kazada servis aracının sürücüsü A.G. ile araçta bulunan H.A., Ü.Ö., O.A., C.T., L.G., H.Ö., M.E., V.Ö., K.S., D.A.T., S.G., İ.Ş. ve E.E. isimli şahısların da Filyos Liman Şantiyesinde çalıştıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ifade edildi. Otomobil sürücüsü D.A.'nın ise durumunun kritik olduğu ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Seyir halindekİ işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

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