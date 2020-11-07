Borussia Dortmund Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI İZLEAK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşi koronavirüse yakalandı!7 Kasım Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın sır ölümü!Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Boyu ve yaşı kaç?Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıEnkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu olduFenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI İZLEAnkaraspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLEEnkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kapağı tehlike yarattı

Seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kapağı tehlike yarattı

Küçükçekmece'de bir süredir bacağı kırıldığı için evde istirahat halinde olan bir kişi, sokağa çıktı ilk gün hayatının dehşetini yaşadı. Talihsiz adama sokakta yürüdüğü sırada seyir halinde olan bir kamyonun açık unutulan kasasının kapağı çarptı

Seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kapağı tehlike yarattı

Olay, 31 Ekim'de Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Ferdi Bahar bacağı kırıldığı için 3 aydır evde istirahat ediyordu. Kendini iyi hissedince kahvehanede arkadaşlarının yanına gitmeye karar verdi. Bahar'a sokak üzerinde yürüdüğü sırada unlu mamulleri dağıtımı yapan bir kamyonun unutulan kasasının kapağı çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hayatının şokunu yaşayan ve acılar içerisinde yerde yatan adamın yardımına ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan genç adam, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olacaklardan habersiz bir şekilde yolda yürüyen genç adam kamyonun unutulan kasasının sert bir şekilde çarptığını görüldü. 

Seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kapağı tehlike yarattı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT