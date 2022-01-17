Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’la arasında su sızmıyor. Ilıcalı’nın tatillerinde ve yurt dışı gezileri esnasında yanında olan Kübra Açıl Survivor Panorama sunucusu oldu.

15 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışması öncesinde Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın Dominik paylaşımı kafaları karıştırmıştı.

O iddianın doğruluğu bugün kanıtlandı. TV8 ekranlarını açanlar Kübra Açıl'ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.