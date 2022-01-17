Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı full izle bugün 17 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta yapımı tamamlanan Laç deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor (canlı yayın)Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!Çikita muz Ajdar, CHP'nin yeni üyesi olmaya hazırlanıyor! "Ajdar'ı aday koyun, oy vermezsem ş...sizim"Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Elektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2022?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!

Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!

Survivor All Star 2022 yarışmasının başlamasının ardından Panorama'yı kimin sunacağı merak ediliyordu. Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl Survivor Panorama'nın yeni sunucusu oldu!

Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’la arasında su sızmıyor. Ilıcalı’nın tatillerinde ve yurt dışı gezileri esnasında yanında olan Kübra Açıl Survivor Panorama sunucusu oldu.

15 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışması öncesinde Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın Dominik paylaşımı kafaları karıştırmıştı. 

Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!

O iddianın doğruluğu bugün kanıtlandı. TV8 ekranlarını açanlar Kübra Açıl'ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT