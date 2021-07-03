Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi ile pişti oldu! Bak sen şu tesadüfe!

Dün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayan Acun Ilıcalı, genç sevgilisiyle fotoğrafını "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" notuyla paylaşmıştı.

ŞEYMA VE AYÇA PİŞTİ OLDU!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yaptığı paylaşım sonrası, sosyal medya fenomeni ve Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşı Dila Tarkan aynı saatlerde arkadaşı Subaşı'nın doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım! Seni çok seviyorum" notu ile birlikte sosyal medya hesabında art arda paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

AYNI GÜN DOĞMUŞLAR!

Paylaşılan fotoğrafların, kutlanılan doğum günlerin ardından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın aynı gün doğduğu öğrenildi. Doğum günlerinin aynı güne denk geldiği anlaşıldıktan sonra ikilinin pişti oluşu sosyal medyada komik paylaşımlara sebep verdi.