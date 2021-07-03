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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi ile pişti oldu! Bak sen şu tesadüfe!

2 Temmuz 2021 tarihinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutlamıştı. Aynı gün Şeyma Subaşı'nın samimi arkadaşı Dila Tarkan, Subaşı ile fotoğrafını paylaşıp arkadaşının doğum gününü kutladı. Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın aynı gün doğması, sosyal medyada çok konuşuldu..

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi ile pişti oldu! Bak sen şu tesadüfe!

Dün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayan Acun Ilıcalı, genç sevgilisiyle fotoğrafını "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" notuyla paylaşmıştı. 

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi ile pişti oldu! Bak sen şu tesadüfe!

ŞEYMA VE AYÇA PİŞTİ OLDU!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yaptığı paylaşım sonrası, sosyal medya fenomeni ve Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşı Dila Tarkan aynı saatlerde arkadaşı Subaşı'nın doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım! Seni çok seviyorum" notu ile birlikte sosyal medya hesabında art arda paylaştığı fotoğraflarla kutladı. 

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi ile pişti oldu! Bak sen şu tesadüfe!

AYNI GÜN DOĞMUŞLAR!

Paylaşılan fotoğrafların, kutlanılan doğum günlerin ardından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın aynı gün doğduğu öğrenildi. Doğum günlerinin aynı güne denk geldiği anlaşıldıktan sonra ikilinin pişti oluşu sosyal medyada komik paylaşımlara sebep verdi.

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