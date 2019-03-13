Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya nispet yaptı
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından cüretkar paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü.
"BİKİNİLİ FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere, Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı için "Acun, bikinili fotoğraf paylaşma yasağı koydu" haberleri çıkmıştı. Şeyma Subaşı evlilik süresince bikinili fotoğraflar paylaşmamıştı
ACUN'A NİSPET YAPTI
Şeyma'nın yapmış olduğu bu son paylaşım "Acun'a nispet yaptı" şeklinde yorumlandı.
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