Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya nispet yaptı

Son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı için "Acun, bikinili fotoğraf paylaşma yasağı koydu" haberleri çıkmıştı. Şeyma Subaşı evlilik süresince bikinili fotoğraflar paylaşmamıştı

ACUN'A NİSPET YAPTI

Şeyma'nın yapmış olduğu bu son paylaşım "Acun'a nispet yaptı" şeklinde yorumlandı.