Şeyma Subaşı derdini anlatmaya çalıştı ama anlayan olmadı! Akıllara Killa Hakan'ı getirdi!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında 3,2 milyon takipçisi bulunuyor. Her gün takipçileri için fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı kızı Melisa ile ilgili bir paylaşımda bulunmasının ardından çektiği video ile yine çok konuşulmayı başardı.

"KARARI TEK BAŞINA VEREMİYORSUN"

Melisa ile çekildiği fotoğrafları bir gönderide buluşturan Subaşı, şu sözlere yer verdi;

"Melisa 8 sene önce Miami de doğdu O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami’de annesi ile beraber yaşayamasın ( gerçekten derine inince tabi ki de nedenini biliyorum ama….. )

Kararı tek başına veremiyorsun iste"

"NE DİYORSUN ŞEYMA?"

Bu paylaşımında kızı Melisa ile ayrı kaldıkları anlaşılan Subaşı tam olarak derdini anlatmak için çektiği videoda ise takipçilerinin akıllarını iyice karıştırdı. Ne dediği anlaşılmayan Şeyma Subaşı konuşmasında, "Her şey gelip geçicidir ya işte aslında evlatlarımız da öyle aslında şimdi o yüzden ilk önce insan hani bu kendini düşün demek hani bencillik gibi geliyor size ama benim bambaşka benim düşündüğüm" şeklinde sözlere yer verirken takipçileri "Ne diyorsun Şeyma?" yorumlarında bulundu.

Subaşı'nın bu sözleri akıllara anneyle ilgili kurduğu cümlelerle viral olan rapçi Killa Hakan'ı getirdi.

İşte Subaşı'nın o videosu...