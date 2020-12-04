Şeyma Subaşı Guido Senia'yı Mısırlı sevgilisi ile mi aldattı? Şeyma Subaşı'nın Guido'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı Guido Senia'yı Mısırlı sevgilisi ile mi aldattı? Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra uzun süre beraber olduğu Guido Senia ile geçtiğimiz aylarda sorunlar yaşamaya başlamış ve ikili dostça ilişkilerine nokta koymuştu.

Sosyal medyada Şeyma Subaşı ve Guido Senia neden ayrıldı? soruları gündeme gelmiş ve ikili konuyla ilgili üstü kapalı yanıtlar vermişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde seyahat yasağının kalkması ile birlikte Miami'ye giden Şeyma Subaşı'nın Mısırlı bir iş adamı ile ilişki yaşadığı iddiası ayrılığın ardından büyük ses getirmişti.

Aşk iddiasını Şeyma Subaşı yalanlasa da bugün ortaya atılan bir başka iddia ise yok artık dedirtti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya atılan bir iddiaya göre Şeyma Subaşı Mısırlı sevgili ile Guido Senia ile birlikteyken görüşmeye başladı ve ilişkisi boyunca da görüşmeyi kesmedi. Bu iddialara Subaşı'nın nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Ayrıca Şeyma Subaşı'nın Miami'de ev tutması da dikkatlerden kaçmadı.