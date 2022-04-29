Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyasında Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaşmasıyla Mehmet Germiyanlıgil ile arasında bir aşk olup olmadığı oldukça merak edildi.

ŞEYMA SUBAŞI İLE MEHMET GERMİYANLIGİL SEVGİLİ Mİ? ŞEYMA SUBAŞI İLE MEHMET GERMİYANLIGİL AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ?

Subaşı, 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile bir fotoğrafına kalp emojisi eklemesi aşk dedikodularını yine gündeme getirdi. Germiyanlıgil ve Subaşı konuyla ilişkili henüz bir açıklama yapmadı.

2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya. Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli instagram storylerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize.)"

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ise sosyal medyada Türk ünlüleri yakın takibe aldı.

En son "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı. Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum."