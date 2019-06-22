Şeyma Subaşı kitabı oku | Sadece Şeyma kitabı oku | Sadece Şeyma kitabının konusu ne?

Şeyma Subaşı sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken şimdi de yazdığı kitapla gündemde. Peki Şeyma Subaşı'nın kitabı neyi anlatıyor? Sadece Şeyma kitabının konusu nedir? Sadece Şeyma kitabı nereden okunur? Şeyma Subaşı kitabı oku. İşte merak edilen o kitap...

ŞEYMA SUBAŞI 'SADECE ŞEYMA' KİTABI KİTABI'NIN KONUSU NEDİR?

Şeyma Subaşı satışa çıkan Sadece Şeyma isimli kitabını Instagram sayfasından paylaştı. Subaşı fotoğrafların altına şu notu düştü: Sadece Şeyma'dan bazı sayfalar.. Hayatımdan çıkardığım derslerden ikincisi; Kendinizi sevin hem de ço , tüm yanlışlıklarınızı bağışlayıp kendinize sıkıca sarılın. Şeyma Subayı olmamı sağlayan herkese selam olsun...

Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.

Kitabın ön satışı için yayımlanan metin şöyle:

“Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra.

Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına…

hepinizin bildiği gibi…

ve şimdi yine pembe bulutlar…

hepimizin yaşadığı gibi…

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım.

Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı…”

Çoğunuz hatırlamaz, ben çocukken "Dokun Bana" diye bir yarışma vardı, bir arabaya en uzun süre elini çekmeden dokunan kazanıyordu. Belki kimin sunduğunu hatırlayan çıkar. Hatta 8-9 yaşlardayken bu oyunu oynadığım arkadaşlarımın da hemen gözünün önüne gelmiştir eminim. Hep ben kazanırdım o oyunu...Kazananın hediyesi bademli beyaz dondurmaydı.

"O kadar çok şey öğrendim o kadar ders aldık ki hayattan. Kmiseye bağlanmamak, sadece kendi mutluluğuna odaklı yaşamak eng üzeli, tabii yapabilene...Ben yapamadım ama doğrunun ne olduğunu bildiğimden, bunu zamanı geldiğinde yapabileceğime eminim artık. "

"Çok yorulduğumda Melisamla denizde yüzdüğümüzü, çok enerjik olduğumda olduğumda bir savaş alanında Zeyna gibi savaştığımı hayal ediyorum."

"Bazen seni bırakıp yurtdışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey"

"İnsanlarla konuşmayı seviyorum ama bana ilham verenlerle, kendini geliştirmekle ilgili olanlarla"

"Üstümdeki iftiraları ispatlayan mesajları bile açmadan sildim geçen gün. Kolay değildi ama o enerjiyi o yükü, o karanlığı üstümde taşımak istemiyorum"

ŞEYMA SUBAŞI 'SADECE ŞEYMA KİTABI' OKU

ŞEYMA SUBAŞI İLGİNÇ KİTAP YORUMU

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı ile evlilikleri geçen sene biten Şeyma Subaşı İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu haberle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Subaşı şimdi de yazdığı kitabı ile konuşuluyor.

Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.

Kendi özel hayatını anlattığı kitabına 'Sadece Şeyma' adını veren Subaşı, kitabı üzerinde 1.5 ay çalışmıştı.Sadece Şeyma kitabının kitapçılarda yerini almasıyla, sevenlerinden kitaba dair yorumlar da sosyal medya üzerinden gelmeye başladı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı 'Sadece Şeyma' kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyasından konuştuğu açıklamasında şu sözler yer aldı:

Arkadaşlar kitabı ben yazmadım çok başaralı editörlerimiz yazdı.Ben hayatımı onlara anlattım. Sonra editörlerimizin isimlerini söylerim. Çok sevgiler yolluyorum onlara. Sanırım yanlış anlaşılıyor ben edebiyatçıyım da demedim. Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi profilime bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır.

16 yaşından beri modellik yapmaktadır.

2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir.

2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır.

Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler.

Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.

Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur.

Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Ağabeyinin okula gitmesini kıskandığı için 5 yaşında okula başlamıştır. O yüzden okulu hep oyun sandığını söylemiştir.

İlkokul ve ortaokulu Edirne İstiklâl İlkokulu'nda tamamlamıştır. 10 yaşında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmıştır. Okumak için anneannesinin yanına, İstanbul'a gitmiştir. Ailesinden uzak olduğu için derslerinden kopmuştur. Daha sonra annesinin tayini İzmit'e çıkmış ve ailesi İstanbul'a taşınmıştır.

Lise döneminde derslerden koptuğu için ders çalışsın diye odaya kapatılmıştır. Odaya kapatıldığında; kitaptaki harflerden lig kurup, onlara maç yaptırdığını söylemiştir. İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmıştır. Üniversite hayatı 7 yıl sürmüştür. Ancak okulu bitirememiştir. Babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetmiştir.

19 yaşında evlenmiştir. Evlendikten sonra bütün arkadaşlarının kendi evinde buluştuğunu söylemiştir. Evinde arkadaşlarıyla buluştuğu bir gün; evi polis bastığını, polislerin balkondan girdiğini ve evdekilerin oyun oynadığını görünce gittiklerini söylemiştir. Evliliğinde bir kız çocuğu olmuştur. Eşi ve kendisi öğrenci olduğu için onlara babası bakmıştır.

Babasının verdiği apartman aidatlarını harcadığını, eve gelen haciz kağıdının atıldığını söylemiştir. Bir gün televizyon izlediği sırada kapının açıldığını, haciz memurlarının gelip televizyonu alıp gittiklerini, televizyonu teslim ettikleri kişinin kendi takımının kalecisi olduğunu ve televizyonun bir saat sonra geri geldiğini söylemiştir.

Bir gün anne ve babası, kızını da alıp, Bodrum'a doğru yola çıkmıştır. Balıkesir'de akşam saatlerinde Ergün Ilıcalı sakin bir şekilde konvoyu sollarken bir anda karşısına 180 km hızla gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. O anda Ergün Ilıcalı ve İlknur Ilıcalı ölmüştür. Acun Ilıcanın kızının vücudunda 18 ayrı yerde kırık oluşmuştur.

Acun Ilıcalı, anne ve babasının ölüm haberinden sonra; travma geçirmiş, bir yıl boyunca evden çıkmamış ve eşinden boşanmıştır. 1994 yılında Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirmiştir. Motosiklet kazasında sol kolu kırılmış, arkasında oturan arkadaşını kaybetmiştir. 36 dikiş atılan ameliyattan sonra sol koluna platin takılmıştır.

Anne ve babasından kalanları iki yılda tüketmiştir. 1995 yılında Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa sürede batmıştır. O dönemde sıfır lirası olduğunu, arkadaşları sayesinde parası olmadığını hissetmediğini söylemiştir. Üniversiteden Esat adında bir arkadaşıyla kaldığı sıralarda hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Yanında üniversiteden arkadaşı Esat'ta vardır.

1996 yılında çocukluk arkadaşı Göktuğ Sevinçli'nin o dönem Show Tv'de spor servisinde çalıştığını öğrenince onu arayıp "Bizde Esatla beraber gelelim" cevabına karşın Göktuğ Sevinçli'de "Gelin burası çok güzel" diyince İrfan Şahin'i ziyaret etmiştir.

İrfan Şahin, onları o dönem spor müdürü olan İlker Yasin ile tanıştırmıştır. İlker Yasin, Acun Ilıcalı ve arkadaşının futboldan çok iyi anladığını muhabbet ederken anlamıştır. İlker Yasin, Acun Ilıcalı ve arkadaşının Show Tv'de çalışmasını istemiştir. Böylelikle Acun Ilıcalı stajyer kadrosunda işe başlamıştır. Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmıştır.

Televizyonculuğa Show Tv'de Beşiktaş muhabirliği ile başlamıştır.2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer almıştır. 2006 yılında program sona ermiştir. 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurmuştur.

2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının; 2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını yapmıştır.

2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır.

Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurmuştur. 2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başlamış, çalışanlarıyla beraber "Sekiz.com" adlı giyim içerikli İnternet sitesini kurmuş, "MNG Shop" (yeni adıyla Shop90) adlı televizyon kanalına %40 ortak olmuş ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın almıştır (%70 sahibi).

2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır. 2008 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2

2011 yılında 2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek, Türkiye'de gelir vergisi listesinde 62. olmuştur. Türkiye'de yer alan üniversiteler de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde stand-up gösterileri yapmıştır. Gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri mizahî bir dille izleyicilere anlatmıştır. 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Shop90 adlı televizyon kanalını kapatarak TV8,5 adlı spor kanalı yayına başlamıştır.

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiştir. İlk evliliğinden Banu adında bir kızı olmuştur. 1993 yılında Seda Başbuğ ile ayrılmıştır. 1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasıyla 5.000 Alman markı ödeyerek 2000 yılında 30 günlük askerlik hizmetini tamamlamıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur.

2010 yılında Şeyma Subaşı ile bir ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. 2013 yılında Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı olmuştur. 12.07.2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Şeyma Subaşı ile evlendi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.