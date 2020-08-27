Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı mı? Bir dönem Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan "Var mısın Yok musun?" adlı yarışma programında dikkatleri üzerine çeken sonrasında Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Peki Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina döneminin bir bölümünü İstanbul'da birlikte geçiren çift hakkında 'ayrılık' iddiaları çıkmıştı.

Şeyma Subaşı sonunda ilişkisi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ayrılık iddialarına ilişkin konuşan Subaşı, Guido Senia ile ayrıldığını doğruladı.

ŞEYMA SUBAŞI GUİDO SENİA NEDEN AYRILDI?

Subaşı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi. O başka ülkede ben başka ülkede, o yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Germiyanlıgil ile ilgili de açıklamada bulunan Şeyma Subaşı, "Mehmet Germiyanlıgil abim olur, 15 yaşından beri tanırım, abim ve sevdiğim bir insan olmasa neden resim koyayım ki? Her resmini paylaştığım kişiyle aşk haberi mi olacak? Benim zaten erkek arkadaşım çoktur, erkek muhabbetini de severim. Beni 10 erkek, bir tek ben olarak sohbet ederken de görebilirsiniz" dedi.

Çok gürültü olduğu için Çeşme’deki evini polisin bastığı iddialarını da yalanlayan Subaşı, "Benim evim yok ki baskın olsun. Genelde otelde ya da arkadaşımın evinde kalırım. Benden sonra olduysa onu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SUBAŞI GUİDO SENİA AŞKI

2019'da Gudio Senia ile adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı o dönem magazin gündemini yaşadığı aşkla bir hayli meşgul etmişti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ailesini tanıştırmıştı. Uzun süredir birlikte olan ve karantina dönemini de İstanbul'da beraber geçiren Şeyma Subaşı ve Guido Senia İstanbul'a gelerek Şeyma Subaşı'nın ailesiyle bayramlaşmıştı.

Guido Senia ayrılığa daha fazla dayanamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü. Birlikte kısa bir tatil yapan ikili, ilk önce Şeyma Subaşı’nın anne ve babasını ziyaret etmişti. Sonrasında beraber İstanbul'a dönmüştü.

İkilinin bu ziyareti sosyal medyada takipçileri tarafından "Guido aileye girdi artık" olarak yorumlanmış ve ikili arasında bir evlilik olabileceği dedikoduları konuşulmaya başlanmıştı.

Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte olmaya başlayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Olayın ardından Subaşı'nın adı genç iş insanı Kaan Özhelvacı ile anılmaya başlanmıştı.

Olayın ardından Subaşı'nın adı Kaan Özhelvacı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Instagram'da birbirlerini takibe alan ikiliden Özhelvacı, Subaşı'nın fotoğraflarını beğenmeye başladı. Yakınlaşma, ifşa oldu. Bunun üzerine paniğe kapılan işadamı, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı...

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından Guido ile olan bazı karelerini kaldırdı. Subaşı, son pozunu ise "Free Bird" yani "Özgür Kuş" notuyla paylaşmıştı...

GUİDO SENİA KİMDİR?

Guido Senia, dünyanın en iyi DJ'lerinin çalıştığı İspanya İbiza'daki Circoloco DC-10 Kulübü'nde DJ'lik yapıyor.

Guido Senia, "Il Tre vivere da morto" isimli bir parçaya DJ'lik yaptı.

Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularının yayılmasından sonra Guido Senia'nın İnstagram hesabına Türk kullanıcılardan yorum yağmıştı.