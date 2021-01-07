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Şeyma Subaşı sevgilisinin yüzünü sonunda gösterdi! İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Al Saloussi!

Partilerin aranan ismi Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisi ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Herkes bu ismin kim olduğunu merak ederken Subaşı sevgilisinin yüzünü de gösterdi.

Şeyma Subaşı sevgilisinin yüzünü sonunda gösterdi! İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Al Saloussi!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Dj Guido Senia ile uzun süre aşk yaşayan Subaşı geçtiğimiz yaz Senia'dan ayrılarak Miami'ye yerleşmişti.

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Subaşı, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından herkes Şeyma Subaşı'nın sevgilisini merak etmişti.

Subaşı'nın gizemli sevgilisinin geçtiğimiz günlerde bir partide birlikte görüntülendiği Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı sonunda sevgilisinin yüzünü de gösterdi.

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Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisinin Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu bu fotoğrafla da netleşti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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