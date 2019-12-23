Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

Çıkarttığı kitabı ile geçtiğimiz aylarda gündeme damga vuran Şeyma Subaşı'ndan ilginç tatil açıklaması geldi. Gittiği ülkelerin ve katıldığı partilerin parasını ödemediğini belirtti.

"TATİL PARALARIMI GUİDO ÖDÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile Arabistan'ın Riyad şehrine giden Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programında tatil paralarını kimin ödediğini açıkladı. Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido, tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey, bir kuruş ödemişliğim yok zaten" dedi.