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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, zor günlerden geçtiğini sosyal medya hesabında duyurmuştu. Kafasını dağıtmak için Ibiza tatiline çıkan Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi eşlik etmedi. Ibiza'da objektiflere takılan ünlü fenomenin parmağında yüzük olmaması detayı dikkatlerden kaçmadı. Haliyle " Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı? " soruları merak konusu oldu

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Her fırsatta  Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aile olmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Şeyma Subaşı, bir süre önce sevgilisi ile evlilik için gün saydıklarını duyurmuştu. Davetiyelerini bile hazır hale getiren Subaşı hakkında hamile iddiaları çıkmıştı. İddiaları önce reddetmiş, sonrasında ise kabul edip, hamile olduğunu ve gün saydıkları düğün tarihini ileri aldıklarını duyurmuştu.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

İddiaları kabul edip hamile olduğunu duyuran Subaşı'ndan üzücü haber çok geçmeden geldi. Bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabında duyuran Subaşı:  "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Yas tutmak ve bu duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü fenomen tüm yaşadığı psikolojik sıkıntılardan kurtulmak için kendini Ibizaya attı.

Ibiza tatilinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı'na  yanından hiç ayırmadığı sevgilisi Meedo bu defa eşlik etmedi. Objektiflere takılan görüntülerindeki ciddi ifadesi ve parmağında yüzük olmaması detayı dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED ALSALOUSSİ AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

Zor günlerini Ibiza'da arkadaşlarıyla atlatmaya çalışan Subaşı'nın yanında sevgilisi Alsaloussi'nin olmaması kafaları karıştırmıştı. Genç fenomenin objektiflere yansıttığı ciddi ifade ve telefonuyla uğraştığı esnada parmağında yüzüğünün olmaması ise ayrılık iddialarına sebep oldu.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

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