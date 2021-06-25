Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Her fırsatta Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aile olmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Şeyma Subaşı, bir süre önce sevgilisi ile evlilik için gün saydıklarını duyurmuştu. Davetiyelerini bile hazır hale getiren Subaşı hakkında hamile iddiaları çıkmıştı. İddiaları önce reddetmiş, sonrasında ise kabul edip, hamile olduğunu ve gün saydıkları düğün tarihini ileri aldıklarını duyurmuştu.

İddiaları kabul edip hamile olduğunu duyuran Subaşı'ndan üzücü haber çok geçmeden geldi. Bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabında duyuran Subaşı: "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Yas tutmak ve bu duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü fenomen tüm yaşadığı psikolojik sıkıntılardan kurtulmak için kendini Ibizaya attı.

Ibiza tatilinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı'na yanından hiç ayırmadığı sevgilisi Meedo bu defa eşlik etmedi. Objektiflere takılan görüntülerindeki ciddi ifadesi ve parmağında yüzük olmaması detayı dikkatlerden kaçmadı.

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED ALSALOUSSİ AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

Zor günlerini Ibiza'da arkadaşlarıyla atlatmaya çalışan Subaşı'nın yanında sevgilisi Alsaloussi'nin olmaması kafaları karıştırmıştı. Genç fenomenin objektiflere yansıttığı ciddi ifade ve telefonuyla uğraştığı esnada parmağında yüzüğünün olmaması ise ayrılık iddialarına sebep oldu.