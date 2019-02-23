Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido ile yatak pozu nedir? Sevgilisi Guido kimdir?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda boşanma kararı alan ve yıldırım hızıyla boşanan Şeyma Subaşı'nın adı DJ Guido Senia ile anılması sonrası Subaşı aşkı itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil giden ikilinin aynı yatakta pozları sosyal medyayı salladı. İşte Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisinin yatak pozu...

ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ GUIDO'NUN YATAK POZU OLAY OLDU

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor.

Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI YENİ SEVGİLİSİ GUIDO İLE AYNI YATAKTA POZ VERDİ

Şeyma Subaşı ve aşk yaşadığı Guido Senia birlikte tatile gitti. İkili dün sosyal medya hesaplarından aynı yatakta poz vererek Instagram hesaplarında paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİNİN AYAKKABISI ELE VERDİ

Instagram'dan hikaye paylaşan Şeyma Subaşı'yı ele veren bir diğer detayda videosundaki fosfor renkli ayakkabılar oldu. Şeyma'nın videosundaki ayakkabılar ise sevgilisi Guido Senia'ya ait.

Şeyma Subaşı, İtalyan uyruklu bir adamla aşk yaşadığını itiraf etmişti

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrılmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. "Hayalimdeki evlilik bu değildi. Evliliğimin, özlemini duyduğum, aradığım şeylerin boşluğunu dolduramadığını gördüm. İkimiz de ayrı şeylerden zevk alıyor olduk" dedi.

Kendi ortak noktalarını bulamadıklarını ifade eden Subaşı sözlerine şöyle devam etti: Sonunda ikimiz de dedik ki; biz galiba boşanmalıyız artık.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AŞK İTİRAFI

Kısa süre içerisinde yeni bir ilişkiye yelken açtığını itiraf eden Subaşı sevgilisinin İtalyan uyruklu olduğunu söyledi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ GUIDO KİMDİR? NERELİDİR? EVLİ Mİ?

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimz günlerde boşanan Şeyma Subaşı yeni bir aşka mı yelken açtı? Şeyma Subaşı tatil için gittiği Meksika’da yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia ile görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı kim?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN PAYLAŞIMI

Şeyme Subaşı tatil için gittiği Meksika'da yeni aşkıyla görüntülendi. Subaşı, bu görüntülerin çekildiği sahile kızı ve yakın arkadaşlarıyla gidip bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Bir ay önce Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrine giden Subaşı, genç bir erkekle samimi şekilde görüntülendi.