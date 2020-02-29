Şeyma Subaşı'ndan 'gizlilik' taktiği

Demet Akalın'ın Şeyma Subaşı'yı eleştirmesinden sonra Şeyma Subaşı eleştirilere dayanamayarak hesabını gizliye aldı.

NEŞELİ ŞEKİLDE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, o görüntülerde oldukça neşeli göründüğü ve sevgilisi Guido Senia 'nın kendisini öptüğü bu hikâyeyi İnstagram hesabı üzerinden paylaştı. Subaşı , bu anları paylaşmasıyla bir anda tepkilerin odak noktası hâline geldi.

GİZLİYE ALDI

Kısa sürede çokça tepki gelmesi sonrası Şeyma Subaşı , İnstagram hesabını gizliye aldı.