Şeyma Subaşı'ndan 'gizlilik' taktiği
Şeyma Subaşı 'nın Instgram hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Sevgilisi ile öpüştüğü videoyu koyan Şeyma Subaşı gelen tepkiler üzerine hesabını gizliye aldı.
Demet Akalın'ın Şeyma Subaşı'yı eleştirmesinden sonra Şeyma Subaşı eleştirilere dayanamayarak hesabını gizliye aldı.
NEŞELİ ŞEKİLDE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şeyma Subaşı, o görüntülerde oldukça neşeli göründüğü ve sevgilisi Guido Senia 'nın kendisini öptüğü bu hikâyeyi İnstagram hesabı üzerinden paylaştı. Subaşı , bu anları paylaşmasıyla bir anda tepkilerin odak noktası hâline geldi.
GİZLİYE ALDI
Kısa sürede çokça tepki gelmesi sonrası Şeyma Subaşı , İnstagram hesabını gizliye aldı.
HABERE YORUM KAT