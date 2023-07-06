Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Seyyanen zam memur ve emekliye gelecek zam öncesi gündemdeki yerini koruyor. Zam formülünde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor. Peki seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi? bu soruların cevapları haberimizde.

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Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Enflasyon oranının belli olmasının ardından memur zamları için oluşturulan yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Zam formülünde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturdu. Memur ve emekliler bu müjdenin ardından seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi? gibi soruların cevaplarını arama motorlarında arıyor, sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

SEYYANEN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.
Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.
Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

SEYYANEN ZAM TUTARI NE KADAR?

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

SEYYANEN ZAM EMEKLİYE VERİLECEK Mİ?

Meclis'e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak.

Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

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