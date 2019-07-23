Sezai Temelli Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Temmuz.1963

Sezai Temelli kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Siyasetçi

Sezai Temelli doğum yeri : İstanbul

SEZAİ TEMELLİ BİYOGRAFİSİ

11 Şubat 2018 tarihinden itibaren Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanıdır.

Sezai Temelli, 15 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Baba adı Mustafa, anne adı Neriman'dır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatını öğretim üyesi olarak devam ettirdi.

Sezai Temelli, ÖES (Öğretim Elemanları Sendikası) ve Eğitim Sen üyesi olarak sendikal mücadelenin de içinde bulundu.

Sezai Temelli, öğretim üyesi olarak devam etmekte iken 2016 yılında olağanüstü hâl sürecinde 675 Sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteden ihraç edildi.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumuna “Yetmez ama Evet” diyenler arasında oldu.

Uzun süre Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)’nde siyaset yapan Sezai Temelli, 2009 yılında Ufuk Uras ile birlikte partiden ayrıldı. 2013 yılında (HDP) Halkların Demokratik Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

HDP’de siyaset hayatına devam etti, HDP’nin Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yapmaya başladı.

7 Haziran 2015 tarihindeki seçiminde HDP’den İstanbul Milletvekili olarak 25’inci Dönem TBMM Parlamentosunda yer alan Sezai Temelli, 1 Kasım 2015 tarihinde de İstanbul 2’inci Bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayıydı ancak seçilemedi.



11 Şubat 2018 tarihinde HDP, 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayan Selahattin Demirtaş'ın yerine eş genel başkan adayı olarak Pervin Buldan ile birlikte eş genel başkan seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Sezai Temelli, Ayşegül Temelli ile evlidir ve 3 çocuğu vardır.

24 Haziran 2018'de yapılan Türkiye Genel Seçimlerinde HDP adayı olarak Van’dan aday oldu ve seçildi.