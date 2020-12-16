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  3. Sezen Aksu'dan unutamadığı aşkı Onno Tunç için duygulandıran paylaşım!

Sezen Aksu'dan unutamadığı aşkı Onno Tunç için duygulandıran paylaşım!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, ölümünün 24. yıldönümünde Onno Tunç'u duygu yüklü bir paylaşım ile andı. Sosyal medya üzerinden yaptığı Onno Tunç paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sezen Aksu'dan unutamadığı aşkı Onno Tunç için duygulandıran paylaşım!

Duayen sanatçı Sezen Aksu, Instagram hesabı üzerinden 1996 senesinde hayatını kaybeden müzisyen Onno Tunç’u yazdığı şarkı sözü ile yad etti. Sezen Aksu, Onno Tunç ile paylaştığı fotoğrafın altına, "İsyancı" parçasından şu sözleri yazdı: “Sen bir isyancıydın kırdın geçtin, gözlerin bakardı deli deli.”

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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