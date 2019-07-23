Sezer Güvenirgil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZER GÜVENİRGİL KİMDİR?

Doğum tarihi : 18.Mayıs.1949

Sezer Güvenirgil kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sezer Güvenirgil doğum yeri : İstanbul

SEZER GÜVENİRGİL BİYOGRAFİSİ

Sezer Güvenirgil, 1999'da Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan ile birlikte oynadığı Bücür Cadı dizisinde Şehriye rolü ile de tanınır.

Sezer Güvenirgil, 18 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Ayşe Sezer’dir. Babası Hilmi Güvenirgil, annesinin adı Asya Güvenirgil’dir. Hasan adında bir kardeşi vardır. Aslen Romanya göçmenidir. Dedesi bir Türk kızı evlenmiştir. Daha sonra annesi Asya Hanım ve babası Hilmi Güvenirgil 1940 yılında Romanya’dan İstanbul Kadıköy’e göç etmişlerdir. Editha Oktar Bale Okulu'nda bale eğitimi aldı. 1966 yılında Milliyet gazetesinin Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü oldu.

1963 yılında Ekrem Boraile başrolü paylaştığı ''Kin'' adlı film ile oyunculuğa başladı. 1966 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Kapak kızı" adlı yarışmada birinci seçilerek oyunculuğa devam etti.

Sezer Güvenirgil, oyunculuk dışında, 1978yılında Öncü Plakçılık'tan "Aşktan da Üstün" ve "Yazık değil mi" adlı bir 45'lik ile 1982 yılında Yaşar Kekeva Plakçılık'tan "Mutluluğun Bedeli" adlı bir uzunçalar çıkararak şarkıcılık da yaptı.

Sezer Güvenirgil, 1999'da Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan ile birlikte oynadığı Bücür Cadı dizisinde Şehriye rolü ile de tanınır.

Sezer Güvenirgil, 3 defa evlendi. İlk evliliğini Tunç Oral, ikinci evliliğini Serdar Alkan ve son evliliğini oyuncu Yunus Bülbül ile gerçekleştirmiştir. Ayşe isminde bir kızı olan Sezer Güvergil’in kızı Serdar Alkan ile olan evliliğindendir. Son eşi Yunus Bülbül'den 2007 yılında boşandı.

2004 yılında “Gölge Ekibi” adlı filmde Cüneyt Arkın, Sezer Güvenirgil, Murat Soydan, Fatih Hürkan birlikte oynadı.



Albümleri :

1982 - Mutluluğun Bedeli

1979 - Aşktan Da Üstün / Yazık Değil Mi

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2004 - Gölge Ekibi (TV Filmi)

2002 - Kardelen (Afet) (TV Dizisi)

2004 - Gölge Ekibi (TV Filmi)

2001 - Gerçekler (TV Filmi)

1999 - Yıkılmadım (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (Şehriye) (TV Dizisi)

1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1997 - Yaşam Kavgası (Sümbül Zeynep) (TV Filmi)

1997 - Sevimli Dostlar (Sevgi) (TV Filmi)

1996 - Acı Ve Tatlı Günler (Ayşe) (Sinema Filmi)

1995 - Ayrı Dünyalar (TV Dizisi)

1994 - Kimsesizler (TV Filmi)

1994 - Hangimiz Eşek (Ayşe) (TV Dizisi)

1993 - İnce Hasan (Zeyno) (TV Filmi)

1992 - İki Kızkardeş (Zeynep) (TV Dizisi)

1992 - Polis (TV Dizisi)

1992 - Nereden Çıktın Karşıma (Sinema Filmi)

1991 - Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster (Düşes) (TV Dizisi)

1990 - Yuva (Serpil) (TV Dizisi)

1984 - Sevdalandım (Ayşe) (Sinema Filmi)

1977 - Şıpsevdi (Edibe) (TV Dizisi)

1972 - Gece (Sinema Filmi)

1972 - Aşkın Kaderim Oldu (Mine) (Sinema Filmi)

1971 - Üçünüze Bir Mezar (Ayşe) (Sinema Filmi)

1971 - Ölüm Korkusu (Sinema Filmi)

1971 - Tanrı Şahidimdir (Zeynep Yaşaroğlu / Perihan) (Sinema Filmi)

1971 - Sevimli Hırsız (Sinema Filmi)

1971 - Kara Memed (Ceren) (Sinema Filmi)

1971 - Kader Unuttu Beni (Sinema Filmi)

1971 - Herşey Oğlum İçin (Sezer) (Sinema Filmi)

1971 - Elvan (Elvan) (Sinema Filmi)

1971 - Cilalı İbo Yetimler Meleği (Hemşire) (Sinema Filmi)

1971 - Cehenneme Bir Yolcu (Nalan) (Sinema Filmi)

1971 - Bir Avuç Kan (Sinema Filmi)

1971 - Allah Benimle (Sinema Filmi)

1970 - Çarşambayı Sel Aldı (Elif) (Sinema Filmi)

1970 - Yeşil Kurbağalar (Sinema Filmi)

1970 - Yaşamak İçin (Sinema Filmi)

1970 - Sonsuz İhtiras (Sinema Filmi)

1970 - Sevimli Serseri (Sinema Filmi)

1970 - Kin (Filiz) (Sinema Filmi)

1970 - Ecel Teri (Ayşe) (Sinema Filmi)

1970 - Aşk Arzu Silah (Sinema Filmi)

1970 - Adım Beladır (Sinema Filmi)

1969 - İntikam Yemini (Sinema Filmi)

1969 - Ömür Boyu (Münir) (Sinema Filmi)

1969 - Çifte Tabancalı Kabadayı (Elif) (Sinema Filmi)

1969 - Yanık Kaval (Sinema Filmi)

1969 - Sazlı Damın Kahpesi (Mihriban) (Sinema Filmi)

1969 - Mezarımı Taştan Oyun (Mircan) (Sinema Filmi)

1969 - Kınalı Keklik (Kezban) (Sinema Filmi)

1969 - Kirli Yüzlü Melek (Manken) (Sinema Filmi)

1969 - Kanlı Aşk (Selma) (Sinema Filmi)

1969 - Hayat Kurbanı (Sinema Filmi)

1969 - Hayat Kavgası (Nil) (Sinema Filmi)

1969 - Günahını Ödeyen Adam (Sevgi) (Sinema Filmi)

1969 - Emmioğlu (Sinema Filmi)

1969 - Devlerin Aşkı (Sinema Filmi)

1969 - Büyük Öç (Gülten/Lale) (Sinema Filmi)

1969 - Aşk Yarası Derindir (Sinema Filmi)

1968 - İstanbul'u Sevmiyorum (Sinema Filmi)

1968 - Ölümsüz Adam (Sinema Filmi)

1968 - Sevmekten Korkuyorum (Sinema Filmi)

1968 - Kızıl Maske (Sezer) (Sinema Filmi)

1968 - Kurşun Yolu (Sinema Filmi)

1968 - Katip / Üsküdar'a Giderken (Nazlı) (Sinema Filmi)

1968 - Hicran Gecesi (Emel) (Sinema Filmi)

1968 - Gök Bayrak (Mahperi) (Sinema Filmi)

1968 - Büyük Günah (Sinema Filmi)

1968 - Bozkırlar Şahini Tark-Han (Sinema Filmi)

1968 - Binbaşı Tayfun (Sinema Filmi)

1968 - Bağdat Hırsızı (Sinema Filmi)

1968 - Acı Yıllar (Sevgi) (Sinema Filmi)

1967 - Yarın Çok Geç Olacak (Gülgün Erman Erkan) (Sinema Filmi)

1967 - Malkoçoğlu Krallara Karşı (Prenses Yolanda) (Sinema Filmi)

1967 - Kederli Günlerim (Sevim) (Sinema Filmi)

1967 - Kara Duvaklı Gelin (Nihal) (Sinema Filmi)

1967 - Kara Davut (Gülizar) (Sinema Filmi)

1966 - Beş Fındıkçı Gelin (Sinema Filmi)

1963 - Kin (Filiz) (Sinema Filmi)

Eser :

1992 - Nereden Çıktın Karşıma (Sinema Filmi)

Sanat Yönetmeni :

2001 - Gerçekler (Sanat Yönetmeni) (TV Filmi)

1999 - Bücür Cadı (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)

1997 - Yaşam Kavgası (Sanat Yönetmeni) (TV Filmi)

1997 - Sevimli Dostlar (Sanat Yönetmeni) (TV Filmi)

1992 - Nereden Çıktın Karşıma (Sanat Yönetmeni) (Sinema Filmi)

Yazım Ekibi :

1997 - Sevimli Dostlar (Öykü) (TV Filmi)

1996 - Acı Ve Tatlı Günler (Öykü) (Sinema Filmi)