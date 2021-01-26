Yeşilçam'da 'Sezercik' adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yeniden gündem oldu. Peki Sezer İnanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sezer İnanoğlu son hali...

SEZER İNANOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir.

Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007’de Yedikule’de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile’de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik’i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.

Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe’nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.