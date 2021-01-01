Tiyatro ve dizi oyuncusu Sezer Koç Avcı kimdir? Şimdiye kadar bir çok projede yer alan 38 yaşındaki oyuncu Sezer Koç 'Son Yaz' kadrosuna dahil oldu. Peki Sezer Koç Avcı kimdir? Kaç yaşında? nereli? Evli mi?

SEZER KOÇ AVCI KİMDİR?

16 Kasım 1981 doğumlu Sezer Koç, oyunculuğa çocukluk yaşlarında ilgi duymaya başladı. Koç, Akademi 35Buçuk Oyunculuk Okulu ve Craft Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı. 2010 yılında Vahide Perçin’in yönettiği “Havhavlarla Hevhevler” adlı oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Koç, Can Yücel’in yönetmen koltuğunda oturduğu, FOX’ta yayınlanan “Familya” dizisindeki rolüyle de televizyon izleyicisinin beğenisini kazandı. Sonrasın da Nefes nefese dizisinde Mihriban karakteriyle izleyici karşısına geçti. İngilizce ve İtalyanca bilen Sezer Koç’un en büyük hobisi ise şarkı söylemek, resim ve heykel yapmak.

Rol Aldığı Diziler:

Son Yaz (TV Dizisi 2020)

Kafa Doktoru (Zinnur, TV Dizisi 2020)

Nefes Nefese (Mihriman, 2018)

Familya (Hava Boz, Yaşar'ın büyük kızı, 2016)