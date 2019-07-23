Sezgin Burak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SEZGİN BURAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Mayıs.1935 Ölüm tarihi : 04.Ekim.1978

Sezgin Burak kaç yaşında öldü : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Karikatürist

Sezgin Burak doğum yeri : Düzce, Adapazarı

Ölüm yeri :

SEZGİN BURAK BİYOGRAFİSİ

Karikatürist, çizgi roman sanatçısı, “Tarkan” çizgi romanının yaratıcısı

Sezgin Burak, 15 Mayıs 1935 tarihinde Adapazarı, Düzce'de Kerim ve Fatma Burak çiftinin çocuğu olarak doğmuştur. Aytekin, İlhan, Aslan ağabeyleri ve Soner ile Ersin Burak adlarında kardeşleri vardır. Karikatürist Faruk Geçhalasının oğludur. 1952 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Profesyonel anlamda ilk eserlerini burada üretmeye başladı. 1957 yılında resim ve dekorasyon öğrenimini tamamlayarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’den mezun oldu. Mezun olduğu yıl 1957’de Cumhuriyet gazetesinde çalışmakta iken Fakir Baykurt'un “Yılanların Öcü” isimli eserini resimledi.

İlk karikatürleri ilkokul çağlarında “Doğan Kardeş” dergisinde yayınlandı. Daha sonra Akbaba’da karikatürler, Aydabir, Yirminci Asır, Bütün Dünya ve Hafta mecmualarında da resimler, kompozisyonlar çizdi. 1958 yılında Cumhuriyet gazetesinde günlük karikatürler çizmeye başladı. Çeşitli tiyatrolarda sahne dekorları hazırlayan sanatçı yine Cumhuriyet gazetesinde Ala Geyik romanını resimlendirdi.

Sezgin Burak, Ses ve Hayat mecmualarında roman ve hikaye resimlerinin yanı sıra roman, kitap kapakları ve sinema reklamları da hazırlamıştır.

Sezgin Burak, 1964 yılında Bizimkiler (Hüdaverdi) adlı bant karikatür tipini yarattı. Bizimkiler uzun yıllar günlük olarak Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.1971 yılında senaryolaştırılarak filmi de yapıldı.

1965 yılında gittiği İtalya'nın Milano şehrinde bulunan zamanın ünlü sanat ajansı Studio D'Ami de çalıştı ve burada bir western (kovboy) kahramanı olan EL-COUGAR kahramanını yarattı. Ve oradayken İtalyan bir ressamla beraber KOLOSSO adlı Herkül benzeri bir çizgi kahramanı resimledi.

1966 yılında İtalya'dayken Milano’da düzenlenen Avrupa Reklam Yarışmasında iki birincilik aldı. Aynı yıl ünlü resimli roman kahramanı TARKAN’ı yarattı .

Sezgin Burak'ın yazıp çizdiği Tarkan, 1967 yılında Hürriyet gazetesinde tefrika edilmeye başlamasıyla birlikte, heyecanlı ve sürükleyici maceralarıyla okurların kalbinde taht kurdu. Daha sonra 6 adet Tarkan Filmi çevrildi.

1968-1969 yılları arasında Yaşar Kemal’in “İnce Memed” ünlü romanını ve 1970’de “Ağrı Dağı Efsanesi” romanlarını resimlendirdi.

1976 da “Çoban Çantası” adlı çizgi kahramanını yarattı. Bu çizgi romanda; ressam babası ile şehirden uzak, doğayla baş başa yaşarak büyüyen genç bir kızın maceraları anlatılmaktadır.

Sezgin Burak, Türkay Burak ile evliydi ve Tan Burak adında oğlu vardır.

Sezgin Burak, 4 ekim 1978 tarihinde geçirdiği bir buhran sonucu kendini hürriyet gazetesinin dördüncü katından atarak 43 yaşında intihar etmiştir.

2008 yılında Sezgin Burak’ın ailesi ve sevenleri tarafından TASEYAD (Tarkan Çizgi romanını ve Sezgin Burak'ın Eserlerini Yaşatma Derneği) kurulmuştur.



Filmleri :

1973 - Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı (Sinema Filmi)(Eser)

1972 - Tarkan Altın Madalyon (Sinema Filmi) (Eser)

1971 - Tarkan Viking Kanı (Sinema Filmi) (Eser, Senaryo)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi) (Eser, Oyuncu)

1970 - Tarkan Gümüş Eyer (Sinema Filmi) (Eser, Senaryo)

1969 - Tarkan Canavarlı Kule (Sinema Filmi) (Eser)

1969 - Tarkan (Sinema Filmi) (Eser, Senaryo)