Sezin Akbaşoğulları, bu hafta ekranların reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'ya konuk oldu. Sezin Akbaşoğlulları dizide Hediye karakterine hayat verdi. Performansı ile izleyiciden tam not alan ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Peki Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezin Akbaşoğulları dizileri haberimizde...

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika,Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara'da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır.

İlk çıkışını yakaladığıBeyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile insanlar yüzüne aşina oldular.

2010 yılında "Kavşak" filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen veTomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı.

Ödülleri :

2010 - 17.Adana Altın Koza Film Şenliği - En İyi Kadın Oyuncu (Kavşak)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

Ay Tedirginliği

SEZİN AKBAŞOĞULLARI FİLM VE DİZİLERİ

2015 - Racon: Ailem İçin (Sedef) (TV Dizisi)

2014 - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2014 - Dün Bugün Yarın (Kısa Film)

2014 - Ah Neriman (TV Dizisi)

2012 - Yabancı (Özgür) (Sinema Filmi)

2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Eylül) (TV Dizisi)

2011 - Sen De Gitme (Ceyda) (TV Dizisi)

2010 - Küstüm Çiçeği (Gülten) (TV Dizisi)

2011 - One Missed Call (Hayat) (Kısa Film)

2010 - Kavşak (Arzu) (Sinema Filmi)

2010 - Kardelen (Ülker) (Sinema Filmi)

2009 - Ah Kalbim (Candan) (TV Dizisi)

2008 - O... Çocukları (Meryem) (Sinema Filmi)

2008 - Derdest (Gaye Acar) (TV Dizisi)

2007 - Sır Gibi (Deniz) (TV Dizisi)

2005 - Küpeler (Zeynep) (Kısa Film)

2005 - Eylül (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)

2005 - Beyaz Gelincik (Ceren Durul/Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Gülizar (TV Filmi)

2004 - Bir Aşk Hikayesi (Dünya) (TV Filmi)

2000 - Bizim Evin Halleri (Doğa ) (TV Dizisi)