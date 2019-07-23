Sezin Akbaşoğulları Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Nisan.1981

Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Sezin Akbaşoğulları doğum yeri : İzmir

SEZİN AKBAŞOĞULLARI BİYOGRAFİSİ

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara'da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Bilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır.

İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile insanlar yüzüne aşina oldular.

2010 yılında “Kavşak” filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında “Ah Neriman” adlı dizide Perran Kutman, Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı.



Ödülleri :

2010 - 17.Adana Altın Koza Film Şenliği - En İyi Kadın Oyuncu (Kavşak)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2017 - Kızgın Damdaki Kedi :Tennessee Williams - Oyun Atölyesi

2015 - An - Blink :Phil Porter - Tatbikat Sahnesi

2014 - Kral (Soytarım) Lear : William Shakespeare - Tiyatro Pangar

2010 - Ay Tedirginliği : Özen Yula - Duru Tiyatro

Filmleri ve Dizileri ::

Oyuncu :

2018 - Sevgili Komşum (Sinema Filmi)

2018 - Babamın Günahları (Melike) (TV Dizisi)

2018 - Ağlama Anne (Özlem) (TV Dizisi)

2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Elif) (TV Dizisi)

2017 - Fi (Işıl) (TV Dizisi)

2016 - Resimdeki Sevgili (TV Filmi)

2016 - Cesur Ve Güzel (Cahide Korludağ (Korhan'ın Eşi)) (TV Dizisi)

2015 - Racon: Ailem İçin (Sedef) (TV Dizisi)

2014 - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2014 - Dün Bugün Yarın (Kısa Film)

2014 - Ah Neriman (TV Dizisi)

2012 - Yabancı (Özgür) (Sinema Filmi)

2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Eylül) (TV Dizisi)

2011 - Sen De Gitme (Ceyda) (TV Dizisi)

2010 - Küstüm Çiçeği (Gülten) (TV Dizisi)

2011 - One Missed Call (Hayat) (Kısa Film)

2010 - Kavşak (Arzu) (Sinema Filmi)

2010 - Kardelen (Ülker) (Sinema Filmi)

2009 - Ah Kalbim (Candan) (TV Dizisi)

2008 - O... Çocukları (Meryem) (Sinema Filmi)

2008 - Derdest (Gaye Acar) (TV Dizisi)

2007 - Sır Gibi (Deniz) (TV Dizisi)

2005 - Küpeler (Zeynep) (Kısa Film)

2005 - Eylül (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)

2005 - Beyaz Gelincik (Ceren Durul/Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Gülizar (TV Filmi)

2004 - Bir Aşk Hikayesi (Dünya) (TV Filmi)

2000 - Bizim Evin Halleri (Doğa ) (TV Dizisi)