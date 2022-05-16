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  3. SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle birlikte her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları düzenleniyor. Kutlamalar dolayısıyla 81 ilde törenler düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından etkinlikler gerçekleştirildi.

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 16 Mayıs 2006’da kabul edildi. Bununla birlikte her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Haftanın amacı, toplumu sosyal güvenlik alanında bilinçlendirmek ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen faaliyetler hakkında vatandaşları bilgilendirmek…

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan makamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

TÖRENLER DÜZENLENDİ

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

SAMSUN’DA ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumları kutlamalar dolayısıyla 81 ilde törenler düzenledi. Etkinlikler Atatürk Anıtına bırakılan çelenklerle başladı. 

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

KARABÜK KENT MEYDAN’INDA ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

İstanbul'da Sosyal Güvenlik Haftası Taksim anıtına çelenk bırakılarak kutlandı. Bu haftada bilgilendirme, rehberlik, farkındalık oluşturabilecek ve sosyal güvenlik bilincinin kazanılmasını sağlayacak birçok etkinlik yürütülmesi hedeflendi.

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamalarda bulundu. Cevheroğlu 2002 yılında yüzde 70 olan genel sağlık sigortasından yararlanma oranının 2022 yılı itibarıyla yüzde 99,5’e yükseldiğini kaydetti.

SGK haftasında 16. yılın şerefine törenler düzenlendi

“SOSYAL GÜVENLİĞE OLAN FARKINDALIĞI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Sosyal güvenlik haftasının toplumun sosyal güvenliğe olan inancının tam olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, “Tüm arkadaşlarımızla farkındalığı elimizden geldiğince arttırıyoruz. Sosyal güvenlik haftasını kutluyoruz” dedi.

 

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