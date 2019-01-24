2019 asgari ücrete gelen yüzde 26'lık zam, prime esas kazançları da artırdı. Tavan miktar bu artışla birlikte 4 bin TL yükselerek, 19.188 TL'ye çıktı. Böylelikle emekli maaşları ve tazminatları da yükseliyor. İşte zam sonrası emekli maaşı ve tazminatlarda son durum...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret brüt olarak 2.558 lira 540 kuruş olarak belirlendi. Böylece bir işçinin alacağı en düşük brüt maaş da belirlendi. Buna göre prime esas kazancın alt sınırı 2.558 lira 40 kuruş oldu. Prime esas kazancın tavan ücreti daha önce 6.5 kat olarak uygulanıyordu. Bu tavan ücret 2017 yılından itibaren 7.5 kat olarak uygulanıyor. Böylece 2019'da prime esas kazancın yani çalışanlar için SGK'ya bildirilecek brüt ücretin en üst sınırı 19 bin 188 liraya çıkmış oldu.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Böylece çalışanlar veya kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ile isteğe bağlı ödeme yapanlar daha yüksek prim yatırarak emekli maaşlarını artırma imkânına kavuştu. Emekli maaşları yatırılan prim miktarına göre belirleniyor. Prime esas kazanç ne kadar yüksek olursa maaş o kadar artıyor. Tavan miktardaki 4 bin TL'lik artış da emekli maaşlarına olumlu yansıyor. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplarında da bu sayede artış oldu. Tavan miktar 2.029 TL'den 2.558 liraya, tavan ise 5.434 TL'den 6.017 liraya yükseldi. Yeni hesaba göre, 2019 yılı içinde günlük alt sınır 85.28 lira, aylık alt sınır ise 2.558,40 lira oldu. Günlük üst sınır 639.60 liraya aylık üst sınır ise 19.188 liraya çıktı.

Erken emeklilik sağlayan doğum ve askerlik borçlanmaları ile kendi namına iş yapanların ödeyecekleri aylık prim miktarları da değişti. Burada belirlenen kazancın yüzde 32'si ödeniyor. Buna göre en düşük aylık ödeme miktarı 818,69 lira olurken en yüksek miktar ise 6.140,16 liraya ulaştı.

BORDRO KURNAZLIĞINA KANMAYIN

Bazı firmalar işçilerin maaşını bordroda asgari ücretten gösteriyor. Bu durumda hem devletten prim ve vergi kaçırıyor hem de çalışanın geleceği çalınıyor. İleride alacağınız tazminat ve emekli maaşları, iş görmezlik ödenekleri düşüyor. Bu durumu mutlaka ALO 170'e bildirin.