SGK'dan milyonlarca insanı ilgilendiren genelge!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından konuyla ilgili genelge yayımladı. AYM kararı doğrultusunda değişiklik yapılan genelgede, emeklilik maaşına dair detaylar yer aldı. Milyonlarca insanı ilgilendiren genelgeye göre emekli maaşının bağlanması için işten ayrılmak gerekiyor.

İŞTEN AYRILMA ZORUNLULUĞU

Anayasa Mahkemesi, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna ilişkin hükmü iptal etmişti. Çalışanların meraklı bekleyiş içerisine girmesi ile emeklilik maaşları hakkında sorular gündemi meşgul etmeye başladı. SGK, bir genelgeyle karara açıklık getirdi. Genelgeye göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacağı öğrenildi. Bu kişilerin aylıklarının ödenmesine devam edilecek.

SGK'DAN EMEKLİLİK GENELGESİ

Yayımlanan genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kanunun 62. maddesindeki düzenlemenin iptal edildiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60. maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.

5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62. maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.