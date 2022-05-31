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SGK'dan özel hastanelere ilişkin karar: Tüm branşlarda eşit hizmet sağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel hastanelerde sadece beli branşların hizmet vermesi üzerine yapılan anlaşmayı değiştirerek tüm branşlardan hizmet alınması gerektiğini bildirdi.

SGK'dan özel hastanelere ilişkin karar: Tüm branşlarda eşit hizmet sağlanacak

SGK'dan yapılan açıklamada, kurumun halihazırda 875'i kamu, 135'i üniversite ve 1419'u özel olmak üzere toplam 2 bin 429 sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmelerle vatandaşlara hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı. 27 Mayıs'ta yayımlanan 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermedeki sınır kaldırıldı. 

SGK'dan özel hastanelere ilişkin karar: Tüm branşlarda eşit hizmet sağlanacak

TÜM HASTALARA EŞİT SAĞLIK HİZMETİ

Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulanıyordu. Yeni uygulama ile birlikte özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşlara hizmet verecek. Kısmi branşlarda uygulanan yöntem son bulacak ve tedaviler daha kapsamlı olacak. Böylece tüm vatandaşlar sağlık hizmetlerinde eşit şekilde faydalanmış olacak.

SGK'dan özel hastanelere ilişkin karar: Tüm branşlarda eşit hizmet sağlanacak

 

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