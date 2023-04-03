Shadyl Delest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shadyl Delest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shadyl Delest kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shadyl Delest ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.