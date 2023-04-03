Shadyl Delest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shadyl Delest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shadyl Delest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shadyl Delest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shadyl Delest 2 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Fas,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shadyl Delest Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Shadyl Delest, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shadyl Delest'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shadyl Delest Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Shadyl Delest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shadyl Delest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Shadyl Delest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shadyl Delest şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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