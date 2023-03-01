Shaun Pearson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Pearson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaun Pearson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaun Pearson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaun Pearson 28 Nisan 1989 tarihinde York şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Shaun Mark Pearson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaun Pearson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifteen Eleven Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shaun Pearson'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shaun Pearson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaun Pearson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaun Pearson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaun Pearson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Stamford

8 Temmuz 2009 yılında Boston Utd

4 Temmuz 2011 yılında Grimsby Town

1 Temmuz 2017 yılında Wrexham

1 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town

2 Aralık 2022 yılında Boston Utd

1 Ocak 2023 yılında Grimsby Town

Shaun Pearson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaun Pearson şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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