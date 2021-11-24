Sheriff Tiraspol 0-3 Real Madrid | Maç sonucu, özeti

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 5. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Sheriff Tiraspol ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.

Maçın özetini izlemek için Sheriff Tiraspol 0-3 Real Madrid linkine tıklayabilirsiniz.