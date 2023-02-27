Sho Sasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho Sasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sho Sasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sho Sasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sho Sasaki 2 Ekim 1989 tarihinde Zama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐々木 翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sho Sasaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sho Sasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 10 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Sho Sasaki'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sho Sasaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasasho.0130/

Sho Sasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sho Sasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sho Sasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sho Sasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Ventforet Kofu

10 Ocak 2015 yılında Sanf. Hiroshima

Sho Sasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sho Sasaki şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sho Sasaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kurihara FC (1996-1997), Yokohama F. Marinos Primary (1998-2001), Yokohama F. Marinos Jr Yth (2002-2004), Shiroyama HS (2005-2007), Kanagawa University (2008-2011)

Japonya takımında 19 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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