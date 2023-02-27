Shota Nishino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Nishino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Nishino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shota Nishino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shota Nishino 28 Mayıs 2004 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西野 奨太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shota Nishino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shota Nishino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Shota Nishino'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shota Nishino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shota Nishino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shota Nishino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shota Nishino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında H. C. Sapporo

Shota Nishino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shota Nishino şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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