Shota Nonikashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Nonikashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Nonikashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shota Nonikashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shota Nonikashvili 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da შოთა ნონიკაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shota Nonikashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shota Nonikashvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shota Nonikashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shota Nonikashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shota Nonikashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shota Nonikashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

Shota Nonikashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shota Nonikashvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Shota Nonikashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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