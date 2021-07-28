Yağmur Tayhan'ı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: "Defalarca bıçakladım, çuvala koyup duvarın yanına bıraktım"Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istediBreaking Bad dizisinin Saul Goodman'ı Bob Odenkirk'ten kötü haber! Sette fenalaştı!TFF Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul toplantısında açıklamada bulunduShow Tv yeni Ana Haber sunucusu Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder nereli ve kaç yaşında?Justin Bieber geleneği bozmadı! Derin yırtmacı olan Hailey Baldwin'in frikik vermemesi için çabaladı!Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli olduSinan Akçıl'ın eski aşkı cinsel ilişki itirafıyla gündeme bomba gibi düştü! Rumen Şarkıcı Otilia Bruma'dan çok konuşulacak sözler!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

Geçtiğimiz ay Ece Üner Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılmış, Show Tv'de deprem etkisi yaratmıştı. Ece Üner'in yerine gelecek isim de merak konusu olmuştu. O isim Dilara Gönder oldu, Gönder Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

Başarılı sunucu Ece Üner, 7 yılı aşkın zamanın ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da rakip kanal Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim izleyici tarafından merak edilirken, Show Tv'den açıklama geldi.

Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

SHOW ANA HABER'İN YENİ SUNUCUSU  BELLİ OLDU! 

Show Ana Haber'in yeni sunucusu Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder oldu. Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara yeniden dönmüştü.

Başarılı sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber'de izleyicisi ile buluşacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT