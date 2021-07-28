Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

Başarılı sunucu Ece Üner, 7 yılı aşkın zamanın ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da rakip kanal Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim izleyici tarafından merak edilirken, Show Tv'den açıklama geldi.

SHOW ANA HABER'İN YENİ SUNUCUSU BELLİ OLDU!

Show Ana Haber'in yeni sunucusu Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder oldu. Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara yeniden dönmüştü.

Başarılı sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber'de izleyicisi ile buluşacak.