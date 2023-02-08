Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bölgeye giden ekiplerin yanı sıra televizyon ekipleri de anlık olayları aktarmak için deprem bölgesinde bulunuyor. Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu ise deprem bölgesinde canlı yayın sırasında depremzede genç kıza yaptığı terbiyesizlik tepkilere neden oldu.

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Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri bölgede yaraları sarmaya çalışıyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibine ihtiyaç duyulan bölgede 4. kod alarm verilmiş ve tüm dünyadan yardım istenmişti. Yardıma gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu bölgeden son durumu aktarmaya çalışıyor.

VATANDAŞA ARKASINI DÖNDÜ VE GİTTİ

Show TV muhabirleri Kahramanmaraş deprem bölgesinde an ve an olayları takip ederken depremzedeler sesini duyurmak istedi. Tuğba Södekoğlu bir depremzedeye mikrofon uzattı. Tuğba Södekoğlu depremzedeye; "Buyrun efendim. Geçmiş olsun. Sizi bağışladı Allah..." diyerek konuşmaya başladı. Depremzede genç kız ise; "Ben enkazadan çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz. Tek bir araç bile göndermiyorlar..." dediği anda muhabir Södekoğlu ise "Evet" diyerek depremzedenin sözünü kesti.

Sözlerine güçlükle devam eden kız; "Ekipler asla gelmiyor, ben kardeşimden ses duydum, 'abla nolursun beni kurtar' dedi ve hiç kimse gelmiyor asla." diye sesini duyurmak için muhabirin sesini bastırmak zorunda kaldı. Depremzedenin konuşması sonrası Tuğba Södekoğlu'da daha yüksek bir sesle konuşmaya devam etti. Södekoğlu depremzedeye hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp vatandaşları kamera kadrajından uzaklaştırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!

TEPKİLER ÜZERİNE KENDİNİ SAVUNDU, YİNE TEPKİ ALDI

Zorunlu açıklama diyerek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendini savunmaya çalışan Södekoğlu;

"Enkaz altında nefes alan bir babanın sesini yayına verdik ve kurtulması için buraya iş makinesi gelmesi gerekiyor, gelmedi, gelmeli dedik, adres verdik. Ben bunları anlatırken Buse Hanım da ben de enkazdan kurtuldum dedi. Yanına gittim. Anne, babası ve kardeşi için yardım istedi. Ben de yardım gitmeyen yerlerin altını çiziyoruz dedim. Bas Bas iş makinesi lazım dedim yayının özüne aykırı şekilde linç ediliyorum. Buyurun yayının tamamını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!

Show TV muhabiri Tuba Södekoğlu açıklamsının ardından yine tepki almaya devam etti.

Show TV muhabirinden büyük rezalet! Depremzedelere sırtını döndü!

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