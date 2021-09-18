Show TV'nin kurumsal tanıtım sesi olarak 2003 yılından bu güne kadar seslendirme görevini üstlenen Murat Nişancalı'nın hayatını kaybettiği yönündeki haberler gündem olurken, Show TV Murat Nişancalı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Nişancalı öldü mü, neden öldü? soruları da merak konusu oldu. Peki, Show TV Murat Nişancalı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Nişancalı öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

SHOW TV MURAT NİŞANCALI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Nişancalı 1961 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema Televizyon bölümünde tamamlayan Nişancalı, 1989 yılından itibaren sinema ve televizyon alanlarında yapımcı olarak çalıştı.

1998 yılından itibaren çeşitli reklam tanıtım filmleri ve belgesellere sesiyle hayat veren Nişancalı 2003 yılından bu yana Show Tv Kurumsal Tanıtım Sesi olarak çalışıyordu.

MURAT NİŞANCALI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık 18 yıldır Show TV'nin kurumsal tanıtım seslendiricisi Murat Nişancalı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.