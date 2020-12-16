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Show TV Yayın Akışı

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 29 Aralık Salı yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise Güldür Güldür tekrar bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı

29 Aralık Salı Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise 20.00'da "Güldür Güldür Show" tekrar bölümüyle seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı

Show TV 29 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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