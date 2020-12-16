29 Aralık Salı Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise 20.00'da "Güldür Güldür Show" tekrar bölümüyle seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 29 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show