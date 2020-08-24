Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor? Filmin konusu nedir?
Sinemada yayınlandığı dönemdebüyük ilgi gören Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi bu akşam televizyon ekranlarında ileyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor? Filmin konusu nedir? Detaylar haberimizde...
Sinemada izlenme rekorları kıran ve Oscar ödüllü "Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu" bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi. Peki Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor? Filmin konusu nedir? Detaylar haberimizde yer alıyor.
SHREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİMLER SESLENDİRİYOR?
- Okan Bayülgen - Shrek
- Sezai Aydın - Eşek
- Oya Prosçiler - Prenses Fiona
- Engin Alkan - Çizmeli Kedi
- Özgür Özdural - Rumpelstiltskin
- Osman Gidişoğlu - Kral Harold
- Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian
- Boğaçhan Sözmen - Brogan
- Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye
- Özgür Özdural - Pinokyo
- İsmail Yıldız - Kurt
- Ali Ekber Diribaş - Doris
- Murat Şenol - Mabel
- Seslendirme Yönetmeni - Murat Şenol
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.