Sinemada izlenme rekorları kıran ve Oscar ödüllü "Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu" bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi. Peki Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor? Filmin konusu nedir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

SHREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

Okan Bayülgen - Shrek

Sezai Aydın - Eşek

Oya Prosçiler - Prenses Fiona

Engin Alkan - Çizmeli Kedi

Özgür Özdural - Rumpelstiltskin

Osman Gidişoğlu - Kral Harold

Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian

Boğaçhan Sözmen - Brogan

Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye

Özgür Özdural - Pinokyo

İsmail Yıldız - Kurt

Ali Ekber Diribaş - Doris

Murat Şenol - Mabel

Seslendirme Yönetmeni - Murat Şenol

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.