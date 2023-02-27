Shusuke Ota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shusuke Ota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shusuke Ota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shusuke Ota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shusuke Ota 23 Şubat 1996 tarihinde Kofu, Yamanashi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 太田 修介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shusuke Ota Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shusuke Ota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shusuke Ota'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shusuke Ota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shusuke Ota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shusuke Ota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shusuke Ota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Nipp. Sp. Sc. U

1 Şubat 2018 yılında Ventforet Kofu

9 Ocak 2021 yılında Machida Zelvia

9 Ocak 2023 yılında Albirex Niigata

Shusuke Ota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shusuke Ota şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ikeda SSS (2002–2008), Ventforet Kofu Jr Yth (2008–2010), Ventforet Kofu Yth (2011–2013), Nippon Sport Science University (2014–2017)

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