Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Si Woo Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Si Woo Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Si Woo Song 28 Ağustos 1993 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 송시우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Si Woo Song Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Si Woo Song, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Si Woo Song'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Si Woo Song Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sw_time19/

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Si Woo Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Si Woo Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Si Woo Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Si Woo Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Suwon THS

1 Ocak 2012 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2016 yılında Incheon Utd.

28 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

Si Woo Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Si Woo Song şuan Incheon United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Masan Hapseong Elementary School (2004-2005),Gimhae Middle School (2006-2008),Suwon Technical High School (2009-2011),Dankook University (2012-2015)

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