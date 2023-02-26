Siamak Nemati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siamak Nemati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siamak Nemati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siamak Nemati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siamak Nemati 17 Nisan 1994 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیامک نعمتی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siamak Nemati Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Siamak Nemati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Siamak Nemati'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Siamak Nemati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/siamaknemati8/

Siamak Nemati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siamak Nemati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siamak Nemati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siamak Nemati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Moghavemat U19

1 Temmuz 2013 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2014 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis

Siamak Nemati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siamak Nemati şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siamak Nemati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saipa FC

İran takımında 27 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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